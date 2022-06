„It’s Me“-STYLE-Mentorin Beyza: „Sei du selbst!“

Mode und Beauty: Ausdruck der Persönlichkeit

Trends, Styles, Mode, Beauty – Mädchen und Frauen, die sich für Klamotten oder Kosmetik interessieren, wird immer wieder vorgeworfen, oberflächlich zu sein. Sie würden sich nur um ihren Look kümmern und Selbstdarstellung zelebrieren.

Von wegen! Denn Mode und Beauty sind längst mehr als „nur ein Look“ – viel mehr lassen Styles in die Seele blicken und sind ein Ausdruck der eigenen Persönlichkeit!

Dennoch: Die Gesellschaft steckt junge Frauen immer wieder in Schubladen, wenn sie sich auf bestimmte Art kleiden und stylen.

Das Resultat: Viele Mädchen und junge Frauen tragen das, vom dem sie denken, dass es wohl den anderen „gefallen“ wird. Um nicht aufzufallen, um nicht anzuecken – aber ohne sie selbst zu sein.

Schluss damit!

"It’s Me": Das ist MEIN Style

Nicht die Frauen und Mädchen müssen ihre Styles der Gesellschaft anpassen. Sondern die Gesellschaft muss lernen zu akzeptieren, dass Mode und Beauty viel mehr sind als bloße Looks und Selbstdarstellung.

Jeder Tag des Lebens fühlt sich anders an. Jeden Tag kann ein neuer Look ausprobiert werden, wenn du das möchtest.

Die Kampagne „It’s Me“ von BRAVO GiRL! und Instagram steht für wahre Vielfalt in allen Lebensbereichen der Mädchen und jungen Frauen. Du allein entscheidest, wie du dich stylen willst und wie du deine Persönlichkeit, deine Weiblichkeit und deine Art ausdrückst.

Und du kannst deinen ganz eigenen Look finden und feiern – egal, was andere denken!

Mehr zur Kampagne "It's Me" und unseren Inhalten, findest du hier!

"It’s Me"-STYLE-Mentorin Beyza

Beyza, Creatorin auf Instagram (@itsbeyzo) unterstützt als Mentorin die Kampagne „It’s Me“ und ermutigt junge Frauen und Mädchen dazu, kreativ zu sein. Beyza zeigt, dass Mode und Beauty Spaß macht und Lebensfreude bringt – egal, was andere denken.

Mit kreativen und stylishen Looks macht sie ihrer Community Lust darauf, sich auszuprobieren. Als Muslima trägt sie dabei den Hijab, „Aber auf meine Art“, so Beyza im BRAVO-Interview. „Es hat sehr lange gedauert, bis ich mich das getraut habe. Früher habe mich so gekleidet, wie es die Gesellschaft erwartet hat – aber irgendwann dachte ich mir: Sei du selbst! Und jetzt bin ich glücklich!“

IM VIDEO-INTERVIEW SPRICHT BEYZA ÜBER IHRE MODE UND DEN WEG SICH SELBST ZU FINDEN:

"It’s Me": Sei du selbst

Die Kampagne "It's Me" von BRAVO GiRL! und Instagram seht für wahre Vielfalt! Mädchen und Frauen müssen sich nicht verändern, den Ansichten der Gesellschaft entsprechen, das tragen, was andere erwarten, oder immer tough und stark sein, wie gefordert. Nicht die Mädchen und jungen Frauen müssen sich verändern. Im Gegenteil: Die Gesellschaft muss sich verändern und wahre Vielfalt anerkennen.

