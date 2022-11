Video: Jackson erklärt dir "Die Legende von Aang"!

Außerdem gibt's hier brandheiße Facts über Jackson Rathbone, der im Film als Sokka zu sehen ist, und über Jacksons Band 100 Monkeys!

Die meisten kennen den süßen Schauspieler Jackson Rathbone nur als schüchternen Jasper Hale aus der "Twilight"-Saga. Seit einigen Jahren jedoch bastelt "J. Action", wie seine Freunde ihn nennen, an seiner Musikkarriere.

2008 hat er mit einigen Schulfreunden die Band 100 Monkeys gegründet, die in den USA inzwischen ziemlich erfolgreich ist! Sie selbst bezeichnen ihren Sound als "crazy stuff" und bei genauerer Betrachtung wird einem schnell klar warum. Wer rennt schon im Bananenkostüm rum und nennt sich 100 Affen?!

Hier ein paar brandheiße Facts über Jackson Rathbone:

… er ist in Singapur geboren und hat u.a. schon in Indonesien, Toronto, London, Norwegen, Texas und Connecticut gelebt

… er hat sich als Kind für Shakespeare interessiert

… er wollte nach der Schule eigentlich an der "Royal Scottish Academy" studieren, hat dann aber einen Job als Moderator beim Disney Channel bekommen, wo er Stars wie Hilary Duff interviewte

… er hat in ein paar Folgen "O.C., California" mitgespielt

… er ist farbenblind

… er liebt texanisches BBQ

… seine Gitarre heißt Annabelle

… sein Idol ist Johnny Depp

Gerade erst ist "Eclipse" in den deutschen Kinos angelaufen - schon könnt ihr "J. Action" wiedersehen. In "Die Legende von Aang" (Kinostart: 19. August) schlüpft das 25-jährige Multitalent in die Rolle von Sokka, Bruder der Wasserbändigerin Katara und wegweisender Begleiter des jungen Avatars Aang. Zu dritt begeben sie sich auf eine abenteuerliche Reise und treffen dabei u.a. auf ein besonderes Mädchen: Prinzessin Yue, in die sich Sokka augenblicklich verliebt.

Jackson selbst sagt über seine Rolle:

"Sokka ist ein Landei vom südlichen Wasserstamm, das in die große Stadt des Nordstammes kommt, wo er eine wunderschöne und weltgewandte Prinzessin kennenlernt. Durch ihre Beziehung lernt er enorm viel dazu. Er macht einen entscheidenden Schritt in Richtung Erwachsensein."

Schau dir hier das exklusive Video mit Jackson Rathbone an: