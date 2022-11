Verliebt in einen Star!

Vor allem im Jugendalter schwärmen viele Jungs und Mädchen wie verrückt für einen Star oder eine Gruppe. Mag sein, dass dir völlig egal ist, was die anderen tun. Weil du glaubst, dass deinen Star-Schwarm sowieso niemand so sehr liebt und verehrt wie du. Auch mit diesem Gefühl bist du in guter Gesellschaft. Denn Stars sind sozusagen dazu da, angehimmelt zu werden.

Auch deine Eltern hatten Idole, auf die sie abgefahren sind: Zum Beispiel die Stones, die Beatles oder - noch gar nicht so lange her - die Jungs von Depeche Mode, Take That oder den New Kinds on the Block. Wenn sie kein Verständnis für deine Leidenschaft haben, dann erinner sie wieder an ihre eigenen Erfahrungen.