Verhütung: das Femidom für Mädchen!

Das Femidom ist ein etwa 17 cm langer Schlauch aus hauchdünnem Kunststoff. Der Schlauch ist mit Gleitmittel befeuchtet und wird in die Scheide eingeführt. Dort fängt er die Samenflüssigkeit auf. Es ist das einzige, hormonfreie Verhütungsmittel für Mädchen, das Schutz vor sexuell übertragbaren Krankheiten bietet.

Wie sieht es aus? Das Femidom - man nennt es auch "das Kondom für die Frau" - wird innerhalb der Scheide getragen. Es hat die Form eines Schlauchs, der auf einer Seite offen ist und besteht aus einem dünnen, reißfesten Kunststoff. Dieses Verhütungsmittel ist ca. 17 cm lang und hat einen Umfang von etwa 15 cm.

Das Femidom ist mit zwei flexiblen Ringen ausgestattet. Der äußere Ring ist am offenen Ende fixiert und liegt bei der Anwendung außerhalb der Scheide vor den großen Schamlippen. So kann das Femidom beim Sex nicht in die Scheide rutschen.

Worauf muss man achten? Beim Geschlechtsverkehr führt der Partner seinen Penis in die mit dem Femidom ausgekleidete Scheide ein. Wichtig dabei: Vorher zusätzlich Gleitmittel auf den Penis auftragen oder in das Femidom einführen! Sonst kann das Femidom durch die Bewegungen des Penis aus der Scheide herausrutschen.

Wo kann man's kaufen: Femidome gibt's auf Bestellung in Apotheken und Drogerien oder im Internet-Versandhandel.