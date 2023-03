Verhüten mit Diaphragma und Co.!

Ein großes Plus im Vergleich zu den anderen Barrieremethoden ist, dass Mädchen mit "lea" innerhalb von 48 Stunden jederzeit spontan Sex haben können und dabei nur ein Mal zu Anfang das Verhütungsgel auftragen müssen. Danach nicht mehr. Egal, wie oft man in diesem Zeitraum Sex hat. Diaphragmen können das nicht bieten, weil sie zum einen nur 24 Stunden in der Scheide verbleiben dürfen. Zum anderen dürfen beim Diaphragma maximal zwei Stunden zwischen Auftragen des Gels und dem Geschlechtsverkehr vergangen sein, damit ein Schutz gewährleistet bleibt. Danach muss bei den Diaphragmen erneut Gel in die Scheide eingeführt werden.