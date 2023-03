Vanessa Hudgens spricht über Nacktbilder!

Laut PerezHilton.com sagte Vanessa Hudgens: "Es ist einfach total lächerlich. Ich bin eine Person, die in der Gegenwart lebt und diese Sachen sind schon eine Ewigkeit her. Dass jemand diese alten Fotos immer wieder an die Öffentlichkeit bringt, ist einfach selbstsüchtig. Das kotzt mich an."

Sie fügte hinzu, dass sie schon beim ersten Mal als es passiert ist, ein Statement dazu abgegeben hat, und dass sie lieber durch ihre Leistungen als Schauspielerin bewertet werden möchte und nicht durch Dinge, die schon lange in der Vergangenheit liegen.