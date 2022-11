'Unbekannter Anrufer' - der Babysitter-Albtraum!

Start: 15.06.2006 Movie Verleih: Sony Pictures Genre: Psychothriller/Horror Länge: 87 Minuten FSK: Freigegeben ab 16 Jahren Regie: Simon West Cast: Camilla Belle (Jill Johnson), Katie Cassidy (Tiffany), Brian Geraghty (Bobby), Clark Gregg (Mr. Johnson), Derek de Lint (Dr. Mandrakis), Kate Jennings Grant (Mrs. Mandrakis), Tessa Thompson (Scarlet), Arthur Young (Will Mandrakis), Madeline Carroll (Allison Mandrakis)

Kurzinhalt: Die 16-jährige Jill Johnson hat Stress mit ihrem Boyfriend Bobby und ihrer besten Freundin Tiffany. Da kommt ihr der Babysitter-Job im entlegenen Haus eines reichen Arztpaares gerade recht. Die Kinder schlafen schon, als Jill ankommt, also macht sie sich auf einen geruhsamen Abend in der noblen Villa gefasst. Aber kurz nachdem das Ehepaar sie allein gelassen hat, klingelt das Telefon. Zuerst hört Jill nur leises Atmen, aber der Unbekannte lässt nicht locker und ruft immer wieder an. Und dann stellt ihr der Anrufer plötzlich die Frage: "Hast du nach den Kindern gesehen?". Die von Jill alarmierte Polizei kann den Anruf zurückverfolgen - und er kam direkt aus dem Haus! Kann Jill sich und die Kinder vor dem Psychopathen retten?