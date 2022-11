Über Sex reden! So geht's!

Wichtiger als viel über Sex zu wissen ist, sich mit dem Partner über sexuelle Wünsche, Ängste und Tabus zu verständigen. Hier lernst Du, wie es geht!

Über Sex zu reden kann jeder lernen. Anfangs ist es vielleicht ungewohnt. Wer allerdings Übung darin bekommt, wird auf jeden Fall Erfolg damit haben. Denn kein Junge und kein Mädchen hat hellseherische Fähigkeiten. Wenn Du (irgendwann) Sex hast, wird er also vor allem dann besonders schön, wenn Ihr Euch dabei verständigt und helft.

Ihr könnt lernen, Euch zu sagen, was Ihr Euch beim Sex voneinander wünscht, was an- oder abtörnt und wo Eure Grenzen sind.

Dir ist das peinlich? Und Du weißt nicht, wie Du das anstellen sollst? Nur Mut! Das ist gar nicht so schwer. Hier kannst Du es üben!

Bevor Du übst, solltest Du das wissen:

» Wenn Du sagst, was Du willst, tust Du Deinem Partner einen Gefallen!

» Reden über Sex ist Vertrauenssache!

» Schäme Dich nicht für Deine sexuellen Wünsche!

Übung macht den Meister!

Am besten lernst Du über Sex zu sprechen, wenn Du es immer wieder übst. Dazu brauchst Du anfangs nicht unbedingt einen Sexpartner. Hier haben wir Tipps für Dich, wie Du das trainieren kannst:

Tipps, wenn Du gerade keinen Sexpartner hast!

» Sprich Deine sexuellen Wünsche deutlich aus!

» Trainiere mit Deiner/Deinem besten Freund/in über Sex zu sprechen!

» Lies unsere Beiträge über Sex auf den Dr.-Sommer-Seiten!

Tipps, wenn Du einen Sexpartner hast!

» So erzählst Du ihm/ihr von Deinen sexuellen Wünschen!

» So zeigst Du ihm/ihr, was Du möchtest!