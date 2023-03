Tierisch: "Shaggy Dog - Hör mal, wer da bellt"!

Der Job geht vor für den Anwalt Dave Douglas - da leidet das Familienleben. Bis ein Hundebiss ihn echt einfach tierisch verändert!

Start: 22.06.2006 Movie Verleih: Buena Vista Genre: Komödie Länge: 99 Minuten FSK: Ohne Altersbeschränkung Regie: Brian Robbins Cast: Tim Allen (Dave Douglas), Kristin Davis (Rebecca Douglas), Robert Downey Jr. (Dr. Marcus Kozak), Danny Glover (D.A. Ken Hollister), Spencer Breslin (Joe Douglas), Zena Grey (Carly Douglas), Jane Curtin (Richterin Whittaker)

Kurzinhalt: Dave Douglas ist als Anwalt heiß begehrt - da bleibt nicht viel Zeit für seine Frau Rebecca und die Kinder Carly und Joe. Bei seinem neuesten Fall bekommt er es auch noch mit dem skrupellosen Pharmachef Dr. Marcus Kozak zu tun. Aber die Situation ändert sich, als Familie Douglas ein geheimnisvoller Hund zuläuft, den die Kinder Shaggy taufen. Shaggy beisst Dave in die Hand - und von da an bemerkt er seltsame Veränderungen an sich! Er verhält sich mehr und mehr wie ein Hund - und nicht nur das: Immer wieder verwandelt er sich sogar in einen zotteligen Vierbeiner! So erwacht in Dave aber auch der Wunsch, wieder ein besserer Familienvater zu werden . . .