Teilnahmebedingungen & Datenschutz: "SING 2"-Gewinnspiel – Bauer Xcel

Teilnahmebedingungen

Veranstalter dieses Gewinnspiels ist die Bauer Xcel Media Deutschland KG, Burchardstr. 11, 20077. Hamburg und Universal Music International a division of Universal Music GmbH, Stralauer Allee 1, 10245 Berlin, Germany.

Berechtigt zur einmaligen und persönlichen Teilnahme sind Personen über 18 mit einem Wohnsitz in Deutschland, mit Ausnahme der Mitarbeiter der Unternehmen der Bauer Media Group sowie alle Mitarbeiter des Drittunternehmens Universal Music International a division of Universal Music GmbH, Stralauer Allee 1, 10245 Berlin, Germany (nachfolgend „Kooperationspartner“), das in die Durchführung dieses Gewinnspiels involviert ist, einschließlich ihrer jeweiligen Angehörigen. Die Teilnahme über Gewinnspielagenturen ist nicht möglich

Zur Teilnahme nutzen Sie bitte die Kommentarfunktion bei Instagram. Sollten sie gewinnen, wird die Bauer Xcel mit Ihnen Kontakt aufnehmen bezüglich Ihrer Daten (Name, Email-Adresse, ggf. Adresse), damit der Gewinn zugeschickt werden kann.

Teilnahmeschluss

"Teilnahmeschluss ist der 26.01.2022, 16.00 Uhr."

Gewinnerermittlung

Unter allen fristgerecht eingehenden Einsendungen entscheidet das Los.

Gewinnerbenachrichtigung

Gewinn wird von Kooperationspartner vergeben

Der/die Gewinner/in wird von der Bauer Xcel über Instagram benachrichtigt. Der Gewinnanspruch verjährt nach Ablauf eines Jahres nach Erhalt der Gewinnbenachrichtigung.

Gewinnumtausch, Rechtsweg

Der Gewinn gilt mit Nachweis der ordnungsgemäßen Absendung als erbracht. Eine Gewinnabtretung, eine Barauszahlung oder der Tausch des Gewinns ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Datenschutzerklärung

Mit der nachfolgenden Datenschutzerklärung möchten wir Sie über Umstände der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten informieren:

Verantwortliche Stelle

Verantwortlich für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten ist die

Bauer Xcel Media Deutschland KG

Burchardstraße 11

20077

Datenschutzbeauftragter

Sie erreichen unseren Datenschutzbeauftragten unter Datenschutz@Bauermedia.com, Burchardstraße 11, 20077 Hamburg

Zwecke und Rechtsgrundlage der Verarbeitung

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten zur Durchführung des Gewinnspiels "SING 2". Das umfasst die Ermittlung des Gewinners, die Benachrichtigung des Gewinners, und die Übermittlung des Gewinns. Rechtsgrundlage ist der Gewinnspielvertrag (Art 6 Abs. 1 b DSGVO), dessen Bedingungen sich aus den Teilnahmebedingungen ergeben.

Empfänger von personenbezogenen Daten

Zur Durchführung des Gewinnspiels haben wir folgende Auftragsverarbeiter eingesetzt, die ebenfalls Zugriff auf Ihre personenbezogenen Daten haben:

Bauer Xcel Media Deutschland KG

Burchardstraße 11

20077

Zur Übermittlung/Organisation des Gewinns werden die Gewinnerdaten an den Kooperationspartner

Universal Music International

a division of Universal Music GmbH

Stralauer Allee 1

10245 Berlin

Germany

übermittelt.

Drittlandtransfer

Die Übertragung Ihrer Daten in ein Drittland findet nicht statt.

Dauer der Speicherung (Löschung)

Die Teilnehmerdaten werden nach Beendigung des Gewinnspiels datenschutzgerecht gelöscht. Gewinnerdaten, die im Zusammenhang mit Buchungsbelegen stehen werden in zugriffsbeschränkter Form aus steuerlichen Gründen 10 Jahre aufbewahrt.

Betroffenenrechte und Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde

Sie haben das Recht: