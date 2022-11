Tampons einführen ekelt mich!

Dr.-Sommer-Team: Probiere Einführhilfen oder Einführschutz!

wenn Du nach dem Einführen des Tampons Deine Hände unter fließendem Wasser mit Seife waschen kannst, kannst Du Deinen Tampon ganz unbedenklich mit dem Finger einführen. Denn das Menstruationsblut ist in keiner Form schädlich oder krankheitserregend.

Zum einen gibt es Tampons mit Einführhilfen. Bei ihnen wird der Tampon mit Hilfe eines Applikators in die Scheide eingeführt, der anschließend weggeworfen wird. Du bekommst sie überall, wo es eine gute Auswahl an Tampons gibt.

Zum anderen gibt es den sogenannten Fingerschutz. Er sieht aus wie ein kleines Kondom und wird über den Finger gerollt. Nach dem Einführen des Tampons wird er dann weggeworfen. Der Fingerschutz ist vor allem dann sinnvoll, wenn Du vor dem Einführen keine sauberen Hände hattest weil Du sie nicht waschen konntest. So verhinderst Du durch den hygienisch verpackten Schutz, dass Bakterien über den Finger in die Scheide gelangen. Und der Finger bleibt sauber. Es gibt den Fingerschutz in großen Drogerien oder Apotheken.

