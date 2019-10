Support your girlgang!

1. Gebt euch Ratschläge

Das beste an deiner girlgang ist, dass sie dir nie Vorwürfe machen, sondern dir immer mit Rat und Tat zur Seite stehen. Gerade in besonders schwierigen Situationen weißt du, dass sie dir immer mit den perfekten Ratschlägen aus der Patsche helfen. Wichtig: Macht euch nie über die Probleme des anderen lustig, sondern nehmt jedes noch so kleine Problem ernst und seid füreinander da.Probleme sind für jeden unterschiedlich tragisch und deshalb nicht messbar.

2. Neid hat keine Chance

Während andere girls gar nicht genug davon kriegen können, sich mit anderen zu messen, ist deine girlgang ganz gechillt. Denn euch ist es egal, wer mehr hat, als die anderen. Völlig gleichgültig, ob es um materielle Sachen geht oder Gefühle. Unter wahren Freunden freut man sich füreinander und gönnt es dem anderen.

3. Seid fair zueinander

Schlecht über andere zu reden geht überhaupt gar nicht. Über seine Freunde schon mal gar nicht. Deshalb gilt: Wenn es Probleme gibt, immer offen und ehrlich zueinander sein und Probleme direkt ansprechen. Nur so kann man Streitigkeiten aus der Welt schaffen. Bei eurem Gespräch solltet ihr auch immer darauf achten, dass ihr den anderen ausreden lasst und dabei nicht beleidigend werdet.

4. Seid dankbar

Dass ihr sehr glücklich darüber sein könnt, so eine tolle girlgang zu haben, wisst ihr sicherlich. Doch wann habt ihr euch das zum letzten Mal so richtig gezeigt oder gesagt? Überrasche deine Freundinnen doch mal wieder mit einer süßen Message oder einer kleinen Aufmerksamkeit. Einfach nur ein kleiner Reminder daran, wie happy du bist, so tolle Freundinnen zu haben.

Das könnte dich auch interessieren:



Finde deine innere Power: 5 Regeln für mehr Selbstbewusstsein!

10 aufbauende Sätze, die du anderen öfter sagen solltest