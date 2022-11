Streifen an Brüsten, Po und Hüfte!?

Hier erfährst Du, wie die unschönen Streifen auf der Haut entstehen und was dagegen hilft!

Streifen an Hüfte, Po oder Busen haben ganz viele Menschen. Es sind kleine Risse an der oberen Hautschicht, die anfangs bläulich, rötlich oder hell schimmern und mit der Zeit langsam verblassen. Sie entstehen vor allem bei Mädchen in der Pubertät. Denn sie haben meist ein schwacheres Bindegewebe als Jungen. Durch das schnelle Wachstum reißt die Haut an einigen Stellen, was niemand ganz verhindern kann.