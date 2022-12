Stiere erwartet eine Überraschung!

Stier 21.4.-21.5.: Seit den letzten Wochen läuft es nicht so besonders für dich. Aber keine Sorge, schon in den kommenden Tagen wirst du eine tolle Überraschung erleben. Du darfst auf jeden Fall gespannt sein! Freizeit: Entspann dich! Es ist doch viel zu anstregend, sich wegen jeder Kleinigkeit so aufzuregen. Chill einfach mal ein bisschen, dann wird es dir auch gleich wieder besser gehen. Schule: Eine Schularbeit lief überraschend gut! Mach weiter so! Jungs: Mit Boys hat die Überraschung jedenfalls nichts zu tun: Zurzeit herrscht nämlich Flaute an der Jungs-Front. Aber lass den Kopf nicht hängen, du lernst schon irgendwann wieder einen netten Jungen kennen. Besonders anziehend wirken auf dich Fische-Boys.