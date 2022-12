Widder probieren's mit Gemütlichkeit!

Widder 21.3.-20.4.: Good Vibes only!! Das miese Wetter macht dir überhaupt nichts aus. Du genießt gerade deine Me-Time in der Badewanne oder unter die Decke gekuschelt auf dem Sofa. Freizeit: Warum raus gehen, wenn man auch einen Serien-Marathon starten kann. Das ist derzeit dein Motto! Die neuste Riverdale-Staffel solltest du aber auch wirklich unbedingt schauen. Schule: In der Schule passiert derzeit nichts aufregendes. Es läuft weder außergewöhnlich gut, noch außergewöhnlich schlecht. Jungs: Mit den Boys läuft es dafür umso besser. Dein Schwarm hat dir seine Liebe gestanden. Hach, wie cute! Und er ist auch noch im Sternzeichen Löwe geboren. Das passt super :-) Knatsch gibt es mit einem Stier-Typ. Er hatte sich wohl auch Hoffnungen auf ein Liebes-Happy-End mit dir gemacht...