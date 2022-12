In der Schule läuft's bei den Waagen!

Waage 24.9.-23.10.: Leider lief es in den letzten Wochen nicht so gut für dich. Aber keine Sorge, schon in den kommenden Tagen, wirst du eine tolle Überraschung erleben. Freizeit: Du hast ganz dringend ein bisschen Me-Time nötig. Gönn dir einfach mal eine kleine Auszeit, lass dir eine heiße Badewanne ein und genieße die Ruhe. Schule: Voller Tatendrang und Energie bist du in das neue Schuljahr gestartet. Das macht sich nun bezahlt! Deine Noten spiegeln deine Motivation und Entschlossenheit wider. Jungs: Flaute an der Boy-Front. Irgendwie triffst du aber zurzeit auch keine interessanten Jungs. Halte doch mal Ausschau nach süßen Löwen oder Schützen. Mit denen harmonieren Waagen-Girls nämlich am allerbesten.