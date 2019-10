Jungfrauen sind total in love!

Jungfrau 24.8.-23.9.: Mit deiner cuten, ausgelichenen Art kommst du super bei allen an. Deine Freunde und Familie verbringen super gerne Zeit mit dir. Freizeit: Auch wenn du etwas traurig bist, dass sich auch der Herbst langsam dem Ende neigt, liebst du es total, draußen zu sein und die Sonne zu genießen. Man muss sich ja nur warm genug anziehen. Schule: Oh weh, leider bist du im neuen Schuljahr nicht schlagartig besser in deinem Problemfach geworden. Kopf hoch, ein bisschen mehr Pauken und dann klappt das schon mit den guten Noten. Jungs: Love, love, love: Du hast im Moment nur Augen für den total süßen Widder-Boy, den du kürzlich kennengelernt hast. Bleib dran, er hat auch Interesse an dir und eure Sternezeichen harmonieren auch super. Von Steinböcken und Fischen hingehen solltest du dich eher fern halten. Die haben nur ihre eigenen Vorteile im Sinn...