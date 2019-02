Sternzeichen-Check: Welcher Sport passt zu Dir?

Schütze: 23. November bis 21. Dezember Die ganze Welt ist Dein Sportplatz! Du bist eine Abenteurerin, die sich in der Natur am wohlsten fühlt und immer auf der Suche nach neuen Herausforderungen ist. Aufgeschlossen, fröhlich und unterhaltsam, wie Du bist, verbringst Du bei Deinem Training auch gern Zeit mit Deinen Freunden und lässt Dich auf den ein oder anderen Wettkampf ein. Dabei geht es Dir natürlich an erster Stelle nicht ums Gewinnen, sondern um den Spaß. Wie der Name Deines Sternzeichens schon erahnen lässt, bist Du eine hervorragende Schützin - Bogenschießen liegt Dir im Blut! Doch Du hast auch eine besondere Verbindnung zu Pferden, liebes Schütze-Girl. In jeder Art von Reitsport wie Dressur- oder Springreiten bist Du unschlagbar. Außerdem koppelt dieser Sport Deine Naturverbundenheit mit Deiner Liebe zu Tieren und Deinem Drang nach dem Gefühl von Freiheit - perfekt. Auch Klettern und Wandern in den Bergen sind super für Deine Kondition und schön trainierte Arme und Beine!