Horoskop: Welcher Sport passt zu deinem Sternzeichen?

Fische: 20. Februar bis 20. März Du magst es lieber sanft und ruhig als hart und actiongeladen. Extremsportarten sind gar nicht dein Fall. Wenn du Sport machst, dann willst du auch träumen können und dich in andere Welten gleiten lassen. Das gelingt dir am besten beim Tanzen! Besonders Ballett trifft Deine Vorstellung von angenehmen Sport: zauberhafte Musik, elegante Bewegungen und wunderschöne Klamotten – für dich die reinste Perfektion. Auch in, unter und auf dem Wasser machst du eine gute Figur. Kein Wunder, liebes Fische-Girl, denn Wasser ist ja auch deas Element deines Sternzeichens. Schwimmen ist perfekt für dich. Beim Tauchen und Schnorcheln erkundest du die geheimnisvollle Welt des Meeres und beim Tretbootfahren mit Freunden kannst du deine Seele baumeln lassen. Am liebsten trainierst du allein, weil du es nicht magst, beobachtet zu werden und von anderen Kritik zu bekommen. Mach dich ein bisschen locker – selbst Profi-Sportler sind nicht fehlerfrei!