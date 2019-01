Sternzeichen-Check: Welcher Sport passt zu Dir?

Krebs: 22. Juni bis 22. Juli Deine Sensibilität und Deine gute Intuition sorgen eigentlich schon ganz von selbst dafür, dass Du die richtige Sportart für Dich findest. Denn wenn Du kein gutes Gefühl beim Training hast, dann lässt Du es lieber bleiben und siehst Dich nach etwas anderem um. So machst Du es absolut richtig! Weil Dein Sternzeichen zum Element Wasser gehört, liegt es schon auf der Hand, welche Sportarten am besten zu Dir passen: Hauptsache, Wasser ist im Spiel. Schwimmen, Tauchen, Aqua-Jogging und -Aerobic, Segeln oder Kajakfahren - Du bist richtig aufgehoben, wenn Du von dem kühlen Nass umgeben bist! Da kann es dann auch mal echt wild werden, obwohl Du so ein ruhige Wesen bist. Auf festem Boden schaltest Du dann aber lieber einen Gang zurück. Ein schöner Spaziergang oder eine Fahrradtour durch ein idylisches Waldstück sind der perfekte Ausgleich, wenn es mal stressig wird. Um etwas für Deine Kondition zu tun und komplett abzuschalten, kannst Du locker joggen gehen. Mit cooler Musik in den Ohren macht es gleich doppelt so viel Spaß!