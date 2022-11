Steht meine Mutter auf mich?

Gustav, 14: Meine Mutter hat mich bei der Selbstbefriedigung erwischt. Sie kam genau rein, als ich gerade gekommen bin und ich konnte nicht mehr aufhören. Sie sagte dann, dass sie es schön findet, wie potent ich bin und dass ich gut gebaut sei. Was soll das? Steht sie etwa auf mich? Sie ist doch meine Mutter!

Dr.-Sommer-Team: Ihr Verhalten war jedenfalls nicht angemessen.

Lieber Gustav,

bei der Selbstbefriedigung erwischt zu werden ist mehr als peinlich. Da ist es verständlich, wenn einer oder beide merkwürdig oder unpassend reagieren. Denn niemand hat mit der Situation gerechnet. Trotzdem ist es nicht angemessen, wenn die eigene Mutter Deine sexuelle Aktivität bewertet oder Deinen teilweise nackten Körper oder gar Penis kommentiert. Es ist zwar okay, wenn sie grundsätzlich jugendlicher Sexualität gegenüber positiv eingestellt ist und locker damit umgeht, dass Du jetzt gesteigertes Interesse an Sexualität entwickelst. Aber mit ihrer Bemerkung ist sie da etwas übers Ziel hinausgeschossen. Tür zu und ein kurzes: "Oh, Entschuldigung!" hätte auch gereicht. Logischerweise hat Dich ihr Verhalten verunsichert. Jetzt kannst Du Dir überlegen, ob Du den Vorfall ansprechen möchtest – oder nicht. Um zukünftig solche Zusammenstöße zu vermeiden, solltest Du jedoch auf jeden Fall mit ihr klären, wann sie in Dein Zimmer kommen darf und wann nicht. Ein Praktischer Vorschlag - Tür zu heißt: Bitte draußen bleiben! Tür auf heißt: Komm rein, wenn Du möchtest. Wenn sich alle daran halten, ist Deine Privatsphäre in Deinem Zimmer gewahrt. Du kannst Deiner Mutter aber trotzdem sagen, dass Du es unangenehm gefunden hast, was sie zu Dir gesagt hat und dass sie so etwas in Zukunft nicht machen soll. Wenn Du das Gefühl hast, dass sie trotzdem weiter zu offen mit Dir über Sexualität oder Deinen Körper spricht, wende Dich an eine Familienberatungsstelle.

Dein Dr.-Sommer-Team

