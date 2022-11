Steckbrief: Josh Hutcherson

2002: "House Blend" (Fernsehen)

2003: "Miracle Dogs" (Fernsehen)

2003: "Wilde Tage" (Fernsehen)

2004: "Motocross Kids"

2005: "Fußballfieber – Elfmeter für Daddy"

2005: "Little Manhattan"

2005: "Zathura – Ein Abenteuer im Weltraum"

2007: "Brücke nach Terabithia"

2008: "Winged Creatures"

2009: "Mitternachtszirkus – Willkommen in der Welt der Vampire"

2010: "The Third Rule"

2012: "Die Reise zur geheimnisvollen Insel"

Schon mit vier Jahren war Josh Hutcherson in verschiedenen Werbespots zu sehen. Sein Filmdebüt erfolgte dann 2002 im Kurz-Movie "Becoming Glen". Für den Film "Wilde Tage" im Jahr 2003 wurde er für den "Young Artist Award" nominiert. Der Animationsfilm "Der Polarexpress" machte ihn dann 2004 richtig bekannt. Mit der Rolle in "Zathura - Ein Abenteuer im Weltraum" kassierte er schließlich auch die Auszeichnung "Young Artist Award". Weitere Filme folgten in den Jahren 2005 bis 2007: "Fußballfieber - Elfmeter für Daddy", "Die Chaoscamper", "Brücke nach Terabithia" und "Rexx - Der Feuerwehrhund".