Soll ich meine Schamhaare rasieren?

Richard, 14: Ich möchte demnächst mit meiner Freundin schlafen und bin mir unsicher, ob ich mich dafür im Schambereich rasieren sollte. Ich würde gerne das machen, was meiner Freundin besser gefällt. Soll ich meine Freundin fragen? Und wenn ja, wie?

Dr.-Sommer-Team: Wenn Du es leiden magst!

Lieber Richard,

vom Trend her ist bei Jugendlichen seit langem Rasieren angesagt. Aber nicht jeder mag das bei sich und anderen leiden. Welche Intimfrisur Du beim ersten Mal haben willst, solltest Du deshalb vor allem davon abhängig machen, wie Du Dich wohlfühlst. Denn ein gutes Körpergefühl entspannt und gibt Sicherheit. Beim ersten Mal ein entscheidender Punkt!

Aber na klar ist verständlich, wenn Du Deiner Freundin gern den Look präsentieren willst, auf den sie steht. Das heißt: Du musst versuchen ihre Vorliebe herauszufinden.

Entweder fragst Du sie direkt: "Was findest du bei Jungs eigentlich besser: rasiert oder unrasiert?" Falls Du das nicht willst, kannst Du auch sagen: "Bei BRAVO.de haben in einer Umfrage die meisten Jungen angegeben, dass sie sich ganz rasieren im Intimbereich. Viele kürzen aber auch nur ihre Haare. Was findest du besser?"

Dein Dr.-Sommer-Team

