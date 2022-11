So macht schon Ausziehen richtig Lust!

Ausziehen: Tipps für Mutige!

» Lust auf erotische Unterwäsche!

Manchmal sieht jemand noch aufregender aus, wenn er nicht ganz nackt ist, sondern noch was anhat. Wenn das so ist, liegt das meistens an der Unterwäsche und/oder an der Art, wie der/die Betreffende sie trägt. Aus dem gleichen Grund verpackt man Geschenke. Denn durch eine schöne Verpackung weckt man die Neugier und die Aufmerksamkeit des Beschenkten. Probier's mal aus!

Wichtig dabei: Du musst dir selbst gefallen. Und denk dran: Die schönsten Dessous sehen blöd aus, wenn du sie nicht mit Selbstbewusstsein trägst.

» Zieht euch gegenseitig aus!

Für viele ist das Ausziehen vor dem Sex ein notwendiges Übel, das sie am liebsten ganz schnell hinter sich bringen wollen. Geredet oder gelacht wird dabei kaum. Schade! Dabei kann Ausziehen richtig Spaß machen und dabei auch noch erotisch sein.

Zum Beispiel, wenn man sich gegenseitig auszieht. Voraussetzung dafür ist, dass du dir dazu das Einverständnis deines Partners einholst. Du kannst ihn einfach fragen ("Ich wünsch mir, dass wir uns ausziehen, okay?") oder du holst dir sein Einverständnis einfach ohne Worte. Zum Beispiel, indem du ihm langsam das Hemd aufknöpfst oder ihr in Zeitlupe den Gürtel aufmachst und dabei schaust, wie er oder sie darauf reagiert. Die besonders aufregende Variante: Jeder zieht dem anderen abwechselnd ein Kleidungsstück aus.

Übrigens: Wird's dir zu heiß, kannst du jederzeit "Stopp!" sagen. Zum Beispiel, wenn du deinen Slip anbehalten willst, weil du nur ein bisschen fummeln möchtest.

» Leg mal einen Striptease hin!

Keine Angst, dazu brauchst du weder ein besonderes Talent noch irgendwelche Reizwäsche. Aber du solltest deinen Körper mögen und dich darin wohlfühlen. Denn nur dann macht es auch Spaß, dich vor deinem Schatz genussvoll auszuziehen.

Die einfache Variante für Einsteiger: Zieh dich aus, wie sonst auch - nur viel, viel langsamer. Dehn jede Bewegung aus und zieh jedes Kleidungsstück ganz bewusst aus. Dein Schatz darf dabei nur gucken, anfassen ist verboten. Das erhöht die Spannung. Mit eurer Lieblingsmusik im Hintergrund und einer schummrigen Beleuchtung zaubert ihr euch noch eine lustvolle Atmosphäre.

Die Variante für Fortgeschrittene: Sie erfordert etwas Vorbereitung und ein bisschen tänzerisches Talent. Besonders geeignet dafür sind sexy Klamotten mit Knöpfen oder Reißverschlüssen. Je mehr Kleidungsstücke du anhast, umso mehr kannst du ausziehen. Denn wenn du dir nur dein T-Shirt übern Kopf streifst, ist die Show viel zu schnell vorbei.

Der Reiz deines Striptease liegt darin, deinem Schatz einen optischen Vorgeschmack auf das zu geben, was ihn später erwartet. Denk dir dazu eine Choreografie zu Musik aus, die dir selbst gefällt und dich tänzerisch nicht überfordert, sonst wird's leicht zur Lachnummer. Es sei denn, du willst das ganz bewusst. Denn zusammen zu lachen ist manchmal die beste Medizin gegen Ängste und Hemmungen.

