So bekommst Du die Pille!

Wie und ab wann Du die Pille oder andere hormonelle Verhütungsmittel bekommst erfährst Du hier!

Die Pille gehört zu den beliebtesten horomonellen Verhütungsmitteln für Mädchen, weil sie eine Schwangerschaft sicher verhindert. Dazu muss sie allerdings rechtzeitig und richtig eingenommen werden. Deshalb sollten sich Mädchen, die bald mit ihrem Freund schlafen wollen, rechtzeitig über die Pille informieren.

Wo es sie gibt:

Die Pille und jedes andere hormonelle Verhütungsmittel bekommen Mädchen auf Rezept vom Frauenarzt oder der Frauenärztin. Ein Anruf genügt und mit der Sprechstundenhilfe kann ein Termin vereinbart werden. Beim Gespräch mit der Ärztin wird dann abgeklärt, ob die Pille für die Patientin das geeignete Verhütungsmittel ist. Eine gynäkollogische Untersuchung ist dafür nicht unbedingt notwenig.

Ab wann Du sie bekommst:

In den allermeisten Fällen ist eine Verschreibung der Pille ab einem Alter von 14 Jahren kein Problem. Das letzte Wort hat jedoch die Ärztin oder der Arzt. Auch jüngere Mädchen können die Pille nehmen, wenn die Eltern der Verschreibung zustimmen. Ohne Einwilligung eines Erziehungsberechtigten ist es jedoch schwierig.

Wenn Jüngere unbedingt die Pille haben wollen, obwohl die Eltern dagegen sind oder es nicht wissen dürfen, sollten sie mit dem Arzt darüber sprechen. Er wird dann im Einzelfall entscheiden, ob er eine Ausnahme vertreten kann.

Rechtzeitig kümmern!

Mädchen können gleich nach den Besuch beim Frauenarzt mit dem Rezept in die Apotheke gehen und sich die Pille holen. Empfohlen wird der Beginn der Einahme am ersten Tag der Regel, denn dann ist das Mädchen vom ersten Tag an sicher vor einer Schwangerschaft geschützt. Wird mit der Pille irgendwann im Zyklus begonnen, muss sie erst sieben Tage am Stück eingenommen werden, bevor der Schutz sicher hergestellt ist.

Wer bald Sex haben will, sollte sich also schnell um das Rezept kümmern, damit am entscheidenenden Tag alles sicher ist. Ansonsten heißt es: Warten oder Kondome benutzen!