Skurril: Unnützes Wissen über Eishockey-Pucks http://www.bravosport.de/admin/cms_node/4571/edit#

Als Eishockey zum Hallensport wurde, brauchte man einen professionellen Ersatz für die gefrorenen Kuhmistbrocken. Was tun? Man bediente sich einfach bei einer anderen Sportart, dem Lacrosse. Lacrosse ist ein in Amerika populärer Sport, der mit kleinen Hartgummibällen gespielt wird – optimal auch für Eishockey so schien es. Schnell fanden die Eisbahnbesitzer aber heraus, dass das auch nicht die beste Lösung war. Also wurden kurzerhand das obere und untere Drittel der Lacrosse-Bälle abgeschnitten – so dass nur noch das Mittelstück übrig bliebt – die Geburt des ersten Eishockey-Pucks.