Skorpione sind super Psychotherapeuten oder Kriminologen!

Skorpion: 24. Okt. bi 22. Nov. Was dich in einem Beruf erfüllt, ist aktive Mitarbeit und Mitbestimmung. Du suchst Herausforderungen im Team und willst in der Gemeinschaft etwas bewirken! Dank deines starken Einfühlungsvermögens kannst du andere Menschen und Situationen sehr gut analysieren. Das macht dich zum Beispiel zu einer sehr guten Psychotherapeutin, die tief in die Seelen der Patienten blickt und sie heilt. Viele Menschen vertrauen dir, weil du grundsätzlich eine positive Ausstrahlung hast und optimistisch an jedes noch so knifflige Problem herangehst. Außerdem durchschaust du die Machenschaften anderer sofort – was sich im Beruf der Kriminologin als sehr hilfreich erweisen würde. Doch auch in vielen anderen Bereichen hast du große Chancen. Dein Drang, allem auf den Grund zu gehen, macht dich auch in den Naturwissenschaften oder als Reporterin unschlagbar und gibt dir die Chance, deine Neugier berufiich auszuleben.