Skorpione gönnen sich selbst was Gutes!

Skorpion 24.10.-22.11.: Kopfchaos statt Kopfkino! Du denkst zu viel über die falschen Dinge nach. Entspannung tut dir gut! Ein paar süße Typen warten darauf, dein Herz zu erobern - und du verpeilst das total ... Urlaub: Dieser Sommer wird lässig. Entspannte Tage am See mit den Mädels, gechillte Abende mit der Clique und die ein oder andere Party stehen an. Worauf du gerade Lust hast, entscheidest du ganz spontan. Und wer keinen Bock hat, kommt eben nicht mit. Du brauchst endlich mal Zeit für dich - und die nimmst du dir jetzt auch. Deine Freunde nehmen Rücksicht, schließlich waren die letzten Monate kein Zuckerschlecken für dich. Jungs: Ein Steinbock ist in dich verknallt, es wird jedoch nicht mehr als Freundschaft draus. Und ein Fische-Junge hält eine romantische Überraschung für dich bereit. Da könnte tatsächlich mehr entstehen. Halte dich bereit