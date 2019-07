Bei Waagen wird der Sommer der absolute Hammer!

Waage 24.9.-23.10.: Du bist richtig in Flirt-Laune, deine BFF hält dir in der Schule den Rücken frei und zwei Typen kämpfen um dein Herz. Dein Sommer wird der absolute Hammer! Urlaub: Jetzt ist die Zeit, um dich bei deiner besten Freundin zu bedanken. Lad sie auf ein Eis ein oder schenk ihr einen Wellness-Tag im eigenen Garten. Oder wie wäre es mit einer Fahrradtour zum See und anschließendem Picknick mit der ganzen Clique? Klingt verdammt gut, was? Und wenn du mit deinen Eltern in den Urlaub fährst, solltest du nicht vergessen, deinen Freunden eine coole Karte zu schicken. Die werden sich total freuen. Jungs: Ein Zwillinge-Geborener verdreht dir heftig den Kopf. Da kannst du dich überhaupt nicht wehren. Aber auch ein Schütze-Junge kämpft um dich. Für wen wirst du dich entscheiden?