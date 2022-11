Schützen sind immer auf Achse!

Schütze 23.11.-21.12.: Action-Queen auf Abenteuer-Kurs: Chillen? Nicht mit dir! Du willst was erleben, Städte entdecken und auf Jungs-Jagd gehen. Immer mit dabei: deine BFF! Dann kann's ja losgehen ... Urlaub: Zuhause bleiben? Nicht mit dir! Und wenn es nur für eine Woche an die Nordsee geht, du willst raus und was erleben. Dafür bringst du bei deiner Familie und deinen Freunden auch deine größte Überredungskunst auf. Und wenn das nicht funktioniert, stellst du eben auf stur. Wer nicht mit dir die Welt erkunden will, der braucht auch nicht zum Chillen vorbeikommen. Dann machst du dich eben allein auf ins nächste Abenteuer. Jungs: Du bist auf einen mega Flirt aus? Dann ist ein Widder-Typ gut. Suchst du eher was Ernstes? Dann halte Ausschau nach einem Löwe-Jungen. Er wird dich auf Händen tragen.