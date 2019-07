Bei Steinböcken läuft alles mehr als optimal!

Steinbock 22.12.-20.1.: Ein volles Sparschwein, Spaß mit den Mädels und ein süßer Typ an deiner Seite - könnte es besser laufen? Eigentlich nicht. Also bitte nicht größenwahnsinnig werden, liebes Steinbock-Girl! Urlaub: In den Ferien willst du dir ein bisschen Geld dazuverdienen. Deshalb bist du oft mit deinem Nebenjob beschäftigt. Das Gute daran: Es kommt ordentlich Kohle in dein Sparschwein. Nicht so cool: Während die anderen am See chillen, musst du arbeiten. Aber dafür nutzt du dann deine freien Tage umso besser. Neben Shoppingtouren mit den Mädels stehen auch romantische Dates mit deinem Schwarm auf dem Programm. Beim Tretbootfahren kommt ihr euch näher. Jungs: Große Gefühle sind bei einem Stier-Jungen im Spiel. Er ist dir sicher treu. Zwillinge und Waagen solltest du dagegen lieber schnell vergessen. Herzschmerz-Gefahr!