Wassermänner kriegen, was sie wollen!

Wassermann 21.1.-19.2.: Die Welt ist dir nicht groß genug! Du willst ALLES - und das am besten sofort! Tritt mal auf die Bremse und komm wieder runter. Auch wenn du's grad nicht siehst: Dein Leben ist echt geil! Urlaub: Das Thermometer zeigt 30 Grad, du chillst am See oder im Freibad. Natürlich immer umgeben von coolen Jungs, die dir die Wünsche von den Augen ablesen. ;-) Weil du dich schnell langweilst, kann das nicht den ganzen Sommer so gehen. Deshalb stehen Ausflüge mit deinen Mädels an: spaßige Landpartien oder zum Shoppen in die nächste Stadt. Und wenn das Sparschwein es hergibt, gern auch ein richtiger Städte-Trip. Jungs: Finger weg von Jungfrau-Typen und her mit den Zwillinge-Jungs! Mit ihnen bist du voll auf einer Wellenlänge und das Beste: Sie sind genauso süchtig nach Abwechslung wie du! So kommt nie Langweile bei euch auf.