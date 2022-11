Sie wollen mich zusammenschlagen!

Timo, 15: Vor ein paar Tagen wollte ich auf den Bolzplatz gehen. Dort hab ich gesehen, wie mein bester Freund zusammen geschlagen wurde. Der liegt jetzt im Krankenheus. Ich hatte mit den Typen selber schon öfter Ärger. Sie wollten auch schon Mal auf mich losgehen. Und sie haben mir gedroht, dass ich genau so enden werde, wie mein Kumpel. Jetzt weiß ich nicht, was ich machen soll. Ich hab voll Angst!

Dr.-Sommer-Team: Geh nirgends allein hin und bitte die Polizei um Hilfe!

Hallo Timo,

Du hast Angst! Und das zu Recht. Denn solche gewaltbereiten Jugendlichen schrecken nicht davor zurück, dass sie einem Menschen ernsthaft Schaden zufügen. Deshalb wehre Dich gegen die Anfeindungen. Aber nicht mit Fäusten. Dein Freund und Du - ihr könnt bei der Polizei eine Anzeige erstatten. Du bist ja schließlich Zeuge und wirst zusätzlich selbst bedroht. Nehmt Eure Eltern mit und lasst Euch beraten. Diese Schläger müssen wissen, dass Ihr Euch nicht alles gefallen lasst.

Es ist schwer, sich allein vor solchen Typen zu schützen. Deshalb raten wir Dir, in der nächsten Zeit nicht allein zum Boltzplatz zu gehen. Verabrede Dich mit Deinen Kumpels. Wenn Du in einer Gruppe bist, werden Euch die Typen eher in Ruhe lassen. Meidet besser vorerst die Plätze, an denen sie sich herumtreiben. Und wenn Du ihnen doch begegnest, geh ihnen aus dem Weg. Lass Dich nicht provozieren. Es ist zwar blöd, wenn Du dann nicht Fußball spielen kannst. Aber besser, als mit diesen Jungs in Konflikt zu geraten, oder? Hoffentlich halten sie sich mehr zurück, wenn sie alle erst Mal eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung haben. Denn das ist eine Straftat für die es eine Gefängnisstrafe geben kann. Wenn Du das nächste Mal beobachtest, wie jemand geschlagen wird, solltest Du den Notruf 110 anrufen und die Polizei verständigen. Sich in die Schlägerei einzumischen wäre ein Gefahr für Dich und deshalb nicht gut. Aber Hilfe holen ist wichtig! Du bist nicht feige, wenn Du Dein eigenes Leben schützt und für Dich und andere Hilfe holst. Im Gegenteil. Das ist Courage!

Dein Dr.-Sommer-Team!

» Du hast eine Frage an uns? Dann klick hier! Wir versuchen so viele Fragen wie möglich zu beantworten!