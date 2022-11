Sie will Sex! Was soll ich tun?

Jacob, 15: Meine Freundin (12 Jahre) und ich sind seit einem Jahr in einer glücklichen Beziehung. Nun möchte sie so schnell wie nur möglich mit mir schlafen. Ich bin aber der Meinung, dass wir noch warten sollten, weil sie noch zu jung ist. Mir fällt diese Entscheidung zunehmend schwerer, da sie mich sehr dazu drängt und mir immer wieder erzählt, wie sehr sie sich doch darüber freuen würde. Ich bin mit der Situation mittlerweile total überfordert. Was soll ich jetzt tun?

Dr.-Sommer-Team: Lass Dich nicht überreden!

Lieber Jacob,

für Dich scheint das Thema noch gar nicht so wichtig zu sein, Sex mit Deiner Freundin haben zu wollen. Und das ist in Eurem Fall auch gut so, weil Deine Freundin mit 12 Jahren wirklich noch zu jung dafür ist.

Nach dem Gesetz müssen nämlich beide wenigstens 14 Jahre alt sein, um Geschlechtsverkehr miteinander haben zu dürfen. Natürlich machen es auch einige früher. Sie müssen sich aber im Klaren darüber sein, dass sie sich damit in Schwierigkeiten bringen können. Erkläre also Deiner Freundin, dass Du keine Anzeige von ihren Eltern bekommen möchtest, weil Du mit ihr geschlafen hast und sie dagegen sind.

Frag sie auch, warum genau es ihr so wichtig ist, jetzt unbedingt sofort mit Dir zu schlafen. Warum hat sie solchen Druck? Vielleicht kannst Du ihr klarmachen, dass es Dir nicht in erster Linie darum geht, mit ihr zu schlafen. Sondern dass Du auch ohne Sex gern mit ihr zusammen bist.

Wenn Du noch nicht mit ihr schlafen willst, bleibe auf jeden Fall bei Deiner Haltung. Erkläre ihr, dass sie Euch eher auseinander bringt als näher zusammen, wenn sie Dich weiter bedrängt.

Hoffentlich erkennt sie, was für ein Glück sie hat, einen Freund wie Dich zu haben, der sich mit körperlicher Annäherung Zeit lassen will.

Dein Dr.-Sommer-Team

