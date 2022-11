Sichere Verhütungsmittel im Überblick!

Die Pille gehört zu den beliebtesten Verhütungsmitteln von Mädchen und Frauen weltweit. Sie schützt sehr sicher vor einer Schwangerschaft, wenn sie richtig eingenommen wird. Das heißt: 21 Tage an jedem Tag eine Pille etwa zur selben Uhrzeit nehmen und dann sieben Tage Pause machen, bevor die nächste Packung angebrochen wird. Es gibt allerdings auch Pillen ohne Einnahmepause. Besprich mit dem Arzt, welche Vorteile die jeweilige Pillenvariante für Dich haben kann.

Das Rezept gibt es beim Frauenarzt und die Kosten werden für Jugendliche von den Krankenkassen übernommen. Eine Verschreibung ab 14 Jahren ist normalerweise unkompliziert. Aber auch Jüngere können die Pille nehmen, wenn der Arzt zustimmt und nötigenfalls die Eltern.

Der Verhütungsring ist ebenfalls sehr sicher. Er ist flexibel und wird wie ein Tampon in die Scheide eingeführt, wo er für 21 Tage bleibt und Hormone an den Körper abgibt. Nach diesen drei Wochen wird er für eine siebentägige Pause wieder rausgenommen, bis der nächste Ring eingeführt wird.

So muss nur an zwei Tagen im Monat an Verhütung gedacht werden: beim Einlegen des Rings und beim Entfernen. Beim Sex stört der Ring nicht. Mehr Infos findest Du hier.