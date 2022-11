Sexuelle Gefühle mit 11 Jahren?

Joel, 11: Ist es normal, dass ich in meinem Alter schon von dem Anblick eines Mädchens erregt werde? Ich mache manchmal auch schon Selbstbefriedigung. Ist das normal, oder stimmt etwas nicht mit mir?

Dr.-Sommer-Team: Das ist normal!

Lieber Joel,

mit elf Jahren kommen viele Jungen schon in die Pubertät. Dadurch prasseln viele Hormone auf ihren Körper ein, die unter anderem das sexuelle Interesse am anderen Geschlecht wecken. Das heißt, dass Jungen beim Anblick oder Gedanken an Mädchen sehr leicht sexuell erregt werden. Außerdem entdecken fast alle Jungen in dieser Zeit den Spaß an der Selbstbefriedigung für sich. All das ist normal. Nur das Alter für den Beginn dieser Entwicklung ist bei jedem Jungen anders. Bei einigen fängt das schon mit neun Jahren an, andere starten mit 14 in die Pubertät. Das ist in den Genen festgelegt und niemand hat einen Einfluss darauf. Also mach Dir keine Sorgen und genieße einfach die tollen neuen Gefühle.

Dein Dr.-Sommer-Team

