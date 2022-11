Mädchen können zu jeder Zeit Geschlechtsverkehr haben, wenn ihnen danach ist, auch während der Periode. Einige haben in dieser Zeit sogar besonders viel Lust auf Sex. Das Gute an Sex während der Periode ist, dass schöner Geschlechtsverkehr und vor allem ein Orgasmus sich super auf das weibliche Körpergefühl auswirken. Das hilft sogar gegen Regelschmerzen. Wer also Lust auf Sex hat, braucht weder auf Selbstbefriedigung noch auf Geschlechtsverkehr zu verzichten. Im Gegenteil!