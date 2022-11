Sex: Nach zwei Minuten ist alles vorbei!

2. Missverständnis: Wenn ein Junge schnell kommt, hat ER ein Problem!

Natürlich kann auch dein Freund lernen, seinen Orgasmus hinauszuzögern. Bei der Selbstbefriedigung ist das leichter. Da kann er sofort mit der Stimulation des Penis aufhören, wenn er spürt, dass er auf den Höhepunkt zusteuert.

Aber beim Sex mit einem Partner oder einer Partnerin ist das nicht so einfach. Denn wenn er schnell kommt, liegt das auch an dir und deinen Bewegungen beim Sex, weil du mit jeder deiner Bewegungen seinen Penis stimulierst und ihn so näher zum so genannten "Point of no Return" bringst. So nennt man den Zeitpunkt, an dem ein Mann seinen Orgasmus nicht mehr zurückhalten kann.

Es ist also nicht SEIN Problem, sondern EUER gemeinsames Problem! Genauso wie es EUER gemeinsames Problem ist, wenn du aufgrund der kurzen Zeit nicht zum Orgasmus kommst, weil Frauen fast immer länger als Männer brauchen, um zum Höhepunkt zu kommen.

Stop and Go: Wenn du also möchtest, dass dein Freund länger "kann", dann ist es unbedingt nötig, dass ihr euch beim Sex besser verständigt. Eine Möglichkeit ist die so genannte "Stop-and-Go-Methode":

Spürt dein Freund, dass er auf den Orgasmus zusteuert, sagt er "Stop!" oder gibt dir durch ein Zeichen zu verstehen, dass du dich jetzt nicht weiterbewegen sollst. So kann seine Erregung wieder etwas abklingen. Mit "Go!" oder einer anderen Geste gibt er dir dann zu verstehen, dass es weitergehen kann. Auf diese Weise könnt ihr den Geschlechtsverkehr so lang verlängern wie ihr wollt.

