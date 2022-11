Sex mit meiner Stiefschwester!

Carsten, 15: Mein Problem ist: Ich bin schon seit längerem verliebt in meine Stiefschwester. Und vor ein paar Tagen ist es dann passiert, dass wir über unsere Gefühle gesprochen haben. Sie hat gesagt, dass sie Gefühle für mich hat. Und ich habe ihr erzählt, dass ich dasselbe für sie empfinde. Dann haben wir angefangen uns zu küssen und hatten Sex in meinem Bett. Jetzt wissen wir nicht, wie wir das unseren Eltern sagen sollen. Sie ist schließlich meine Stiefschwester und außerdem noch fast drei Jahre älter als ich. Was soll ich jetzt tun?

Dr.-Sommer-Team: Das ist nicht verboten, wenn Ihr beide über 14 Jahre alt seid!

Lieber Carsten,

erst mal vorweg: Was Ihr gemacht habt, ist nicht verboten. Denn Stiefgeschwister haben kein gemeinsames, leibliches Elternteil und dürfen deshalb Geschlechtsverkehr miteinander haben wenn beide mindestens 14 Jahre alt sind. Anders ist das bei Geschwistern oder Halbgeschwistern, für die eine sexuelle Beziehung verboten ist – und zwar unabhängig vom Alter.

Allein die Erlaubnis vor dem Gesetz löst aber natürlich nicht Euren moralischen Konflikt. Denn sicher rechnet Ihr damit, dass Eure Eltern zumindest überrascht oder vielleicht sogar geschockt darüber wären, wenn sie von dem Sex zwischen Dir und Deiner Stiefschwester erfahren würden. Doch genau wie Eure Eltern Gefühle füreinander entwickelt haben, kann es schließlich auch ihren jugendlichen Kindern gehen. Eure Gefühle füreinander braucht Ihr Euch also nicht vorwerfen zu lassen. Dafür kann niemand was.

Und letztlich müsst Ihr es Euren Eltern nicht erzählen, was zwischen Dir und Deiner Stiefschwester läuft. Denn es gehört zu Eurer Privatsphäre, mit wem Ihr Sex habt. Sie werden aber vermutlich irgendwann bemerken, dass sich etwas zwischen Euch verändert hat. Wenn Euer Sex keine einmalige Sache war, ist also möglicherweise besser, Euren Eltern gegenüber mit offenen Karten zu spielen. Ob Ihr das wirklich wollt, liegt aber ganz bei Euch.

Redet darüber, wie ein Gespräch mit Euren Eltern am besten ablaufen sollte, damit Ihr Euch einig seid. Denn selbst wenn es zwischen Euch nicht ewig so weiter geht, werdet Ihr durch die Beziehung Eurer Eltern noch länger engen Kontakt zueinander haben. Da ist es wichtig, dass Ihr Euch nicht selber Steine in den Weg legt.

Dein Dr.-Sommer-Team

