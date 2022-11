Holger, 16: Ich hatte Sex mit einer 13-Jährigen und fühle mich schon die ganze Zeit extrem mies deswegen, weil ich ja eigentlich erst mit ihr schlafen darf, wenn sie 14 Jahre alt ist. Jetzt hab ich Angst, dass ich eine Anzeige bekomme, wenn sie zum Frauenarzt geht oder es ihren Eltern erzählt. Was soll ich tun?

Dr.-Sommer-Team: Erkläre ihr, worüber Du Dir Sorgen machst.

Lieber Holger,

Du hast Recht, dass Geschlechtsverkehr erst erlaubt ist, wenn beide mindestens 14 Jahre alt sind. Aber es gibt eben auch Jugendliche, die sich schon vorher bereit dafür fühlen oder es einfach tun. Oft bleibt das strafrechtlich ohne Folgen, wenn der Sex einvernehmlich war und niemand davon erfährt.

Deine Frage an uns klingt nicht so, als hättet Ihr gegen den Willen des Mädchens Geschlechtsverkehr gehabt. Deshalb rede mit ihr und erkläre ihr, worüber Du Dir sorgen machst und dass Du Euch wegen Deiner Zuneigung zu ihr nicht in Probleme bringen wolltest. Möglicherweise möchte auch sie, dass niemand von Eurem Sex erfährt. Ihre Haltung dazu zu kennen, könnte Dich entlasten.

Probleme bekommst Du abgesehen von Deinem schlechten Gewissen nämlich nur, wenn zum Beispiel die Eltern von dem Sex zwischen Dir und ihrer Tochter erfahren und Dich deswegen anzeigen.

Sollte das Mädchen ihrem Frauenarzt von Eurem Geschlechtsverkehr erzählen, muss dieser jedoch die Eltern nicht darüber informieren. Er hat sogar Schweigepflicht, solange die körperliche und psychische Gesundheit des Mädchens nicht bedroht ist.

Rede also noch mal mit dem Mädchen und versuche ruhig zu bleiben. Du kannst nicht mehr ändern, was passiert ist und Lügen bringen nichts. Steh dazu, wenn es ein Thema bei ihren Eltern werden sollte. Einem Jungen, der ihre Tochter mag und dazu steht, was er gemacht hat, können sie vielleicht am ehesten nachsehen. Zeig Dich dann einfach von Deiner besten Seite. Mehr kannst Du nicht tun.

Dein Dr.-Sommer-Team

