Der Waage ist Ästhetik in allen Lebenslagen wichtig! Die richtige Bett- und Unterwäsche kann beim Sex mit dem Sternzeichen also schon eine entscheidende Rolle spielen! Stimmt die Atmosphäre, kann die Waage sich vor allem für Berührungen am unteren Rücken begeistern. Streife mit deinen Fingern beim Küssen langsam über den oberen Teil des Steißbeins deines*deiner Partners*Partnerin und du wirst intensive Glücksgefühle bei ihm*ihr auslösen.