Um den Stier in Ekstase zu versetzen, eignet sich eine ausgiebiege Massage besonders gut. Das sinnliche Sternzeichen ist ein echter Genießer und will verwöhnt werden. Dann kann sich sein ganzer Körper in eine erogene Zone verwandeln. In den Fokus sollte allerdings besonders der Hals und der Nacken des Stieres gerückt werden. Dort wird das Erdzeichen besonders gerne geküsst und gestreichelt.