Sex-Horoskop: Darauf stehen die Mädchen!

Wenn es um Sex geht, hat jedes Mädchen ihre ganz eigenen Vorlieben! Welche das sein könnten, kann dir ihr Sternzeichen verraten! So kann dich dieses Horoskop dabei inspirieren herauszufinden, welche Wünsche und Vorlieben dein Schatz hat und ob ihr in Sachen Sex auf der gleichen Wellenlänge seid. Und das ist super wichtig, denn: Beim Sex geht es darum, dass er beiden gefällt! Deshalb sollte man dabei nur das machen, was beiden Spaß macht und sich seinem Schatz zuliebe auf nichts einlassen, auf das man nicht selber Lust hat. Du fragst dich, ob sie in Sachen Sex wohl genauso tickt wie du? Checks hier!