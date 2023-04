Selena Gomez: Wie kann ihr Kumpel Timothée Chalamet mit Kylie Jenner daten?

Timothée Chalamet ist einer der beliebtesten Jung-Schauspieler in Hollywood. Nicht nur wegen seiner schauspielerischen Leistung in Filmen wie „Dune“ (2021) oder „Don’t Look Up“ (2021), sondern auch weil er zu der Clique von Zendaya („Euphoria“) und Tom Holland („Spider-Man“) gehört – und auch weil er mit Selena Gomez (unten dazu mehr) befreundet ist.

Aber auch seine Persönlichkeit lieben die Fans. In Interviews beweist er Humor, ist immer freundlich und sympathisch 🥰

Nun gibt es Gerüchte, dass der Schauspieler Kylie Jenner daten soll. Beide Stars sollen aktuell Single sein.

Und wie US-Quellen berichten, sollen sich die beiden bereits seit Januar heimlich treffen. Es gibt sogar Gerüchte, sie hätten Sylvester zusammen verbracht.

Das erste Mal wurden sie Ende Januar auf der Paris Fashion Week gemeinsam gesehen.