Sehnsucht nach einer Freundin mit 12?

Marcel, 12: Ich wollte mal fragen, ob es normal ist, dass ich mich in meinem Alter schon nach einer Freundin sehne? Könnt Ihr mir das sagen?

Dr.-Sommer-Team: Das ist normal!

Lieber Marcel,

Du wünschst Dir die vertraute Nähe zu einem Mädchen, das Du richtig gern hast und das Dich auch besonders mag. Das ist normal. Auch mit 12 Jahren. Denn Du bist am Beginn der Pubertät, einer Zeit, in der sich die Einstellung und Deine Gefühle zu Mädchen verändern.

Vorher konntest Du vielleicht mit weiblichen Wesen wenig anfangen oder fandest sie vielleicht sogar "doof". Und jetzt entdeckst Du Mädchen von einer anderen, angenehmen Seite. Fühlst Dich vielleicht sogar zu einem bestimmten Girl hingezogen. Daran ist nichts verkehrt.

Außerdem ist es ja so, dass Du mit einer Freundin nicht gleich Sex haben musst. Mit ihr reden, Zeit verbringen, Spaß haben, Händchen halten und Küsschen geben…all das ist auch mit 12 Jahren toll (und erlaubt). Bis Du vielleicht mal mehr willst, kann noch viel Zeit vergehen. Erlebe vorher mit Neugierde alle anderen Dinge, die zwischen Junge und Mädchen Spaß machen. Am schönsten ist das, wenn Du ein Mädchen findest, mit dem die Chemie genau stimmt. Bis Du so eine tolle Freundin gefunden hast, träume einfach von Deinem Traumgirl. Das stillt die Sehnsucht nach einer Freundin ein wenig, bis sie Dir begegnet.

Dein Dr.-Sommer-Team

Mehr Infos:

