Schwitzen: 7 Beauty-Tipps dagegen

Tee trinken? Ja, echt! Aber Salbeitee muss es sein, denn diese Pflanze hilft gegen das Schwitzen, da es die Schweißproduktion von innen reduziert. Entweder du nimmst einen ganz normalen Teebeutel, oder du machst den Tee selber. So gehts: Zwei Teelöffel fein geschnittene Salbeiblätter mit heißem Wasser übergießen. Deck deine Tasse gut ab und lass den Tee so 10 Minuten ziehen. Kleiner Tipp: Trink ihn am besten lauwarm. Denn heiße Getränke regen die Schweißbildung an und kalte Getränke rauben dir Energie. Du kannst ihn dir ruhig drei Mal am Tag zubereiten.