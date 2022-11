Schwanger von Sex während der Regel?

Tom, 15: Meine Freundin verhütet normalerweise mit dem Hormonring. Sie hat gestern gerade ihre Regel bekommen und da haben wir ohne Kondom miteinander geschlafen. Kann es sein, dass sie schwanger geworden ist, wenn wir in der Zeit miteinander schlafen, in der sie den Verhütungsring eine Woche nicht trägt?

Dr.-Sommer-Team: Auch in der Anwendungspause des Hormonrings ist das Mädchen geschützt!

Lieber Tom,

keine Sorge. Bei dem Verhütungsring ist es so: Wenn das Mädchen nach der ringfreien Woche wieder rechtzeitig daran denkt, den neuen Ring einzulegen, ist sie auch in der ringfreien Zeit sicher vor einer Schwangerschaft geschützt. Das ist vergleichbar mit der einnahmefreien Woche bei Pillen-Anwenderinnen. Auch sie sind in dieser Zeit vor einer ungewollten Schwangerschaft geschützt, wenn sie wieder rechtzeitig mit der neuen Pillenpackung beginnen.

Mädchen, die nicht hormonell verhüten, sollten allerdings auch während der Regel beim Sex ein Kondom verwenden. Denn anders als viele glauben, können Mädchen auch nach Sex während der Regel schwanger werden. Aber wie gesagt: Nur, wenn sie nicht hormonell verhüten.

Dein Dr.-Sommer-Team

