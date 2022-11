Schütze Schulhoroskop: Für dich gibt's kein Halten

Schütze (23.11. – 21.12.): Endlich wieder alle Freund*innen sehen, die du über die Ferien so sehr vermisst hast. Du freust dich auf das neue Schuljahr und hast dir fest vorgenommen, auch in Sachen Lernen megamäßig durchzustarten. Aber Achtung: Deine Power und dein Tatendrang könnten dafür sorgen, dass du dsich langweilst und unterfordert fühlst. Deswegen halte die Augen offen nach coolen Aktivitäten, welche an deiner Schule angeboten werden. Dein Talent, mit anderen schnell Freundschaften zu schließen, werden deinen Bekanntenkreis noch vergrößern und du wirst nicht nur tolle neue Menschen kennenlernen, sondern auch spannende neue Dinge lernen.