Skorpion Schulhoroskop: Ein neuer Schwarm

Skorpion (24.10. – 22.11.): Der Sommer kam dir dieses Jahr viel kürzer vor als sonst. Irgendwie konntest du auch in den Ferien nicht richtig entspannen und auch das neue Schuljahr bringt jede Menge Herausforderungen und neue Aufgaben. Aber: Du scheinst gerade unendlich viel Power zu haben und bewältigst alles mit Links. Auch die Sterne in Sachen Beziehungen und Freundschaften stehen gut und es fällt dir leicht, neue Bekanntschaften zu machen. Und dann ist da diese EINE neue Person in deiner Clique, auf die du ein besonderes Auge wirfst. Du hast sogar schon Schmetterlinge im Bauch? Lass es langsam angehen und check erst mal, ob ihr nicht besser Freunde bleibt. Zum nächsten Halbjahr entscheidet sich dann ganz von allein, ob mehr draus wird.