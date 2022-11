Steinbock Schulhoroskop: Lass dich treiben

Steinbock (22.12. – 20.01.): Du bist gut darin, sich den Kopf über deine Zukunft zu zerbrechen. Was will ich später mal werden? Welchen Beruf soll ich machen? Wie werde ich in Mathe abschneiden? Mach dir nicht zu große Sorgen und setz dich nicht so stark unter Druck! Klar, die Zukunft und gute Noten sind wichtig – aber nicht alles! Ein Steinbock neigt dazu, viel zu viel nachzudenken. Versuch es mal anders anzugehen: Auch im neuen Schuljahr wirst du viel Neues lernen, das deinen Horizont noch mehr erweitert. Gegen Ende des Jahres wirst du dann eine ganz neue Leidenschaft und ein Interesse finden, dass all deine bisherigen Pläne wieder über den Haufen wirft.